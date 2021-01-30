Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan Gevaş ve Gürpınar belediyelerine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan Gevaş ve Gürpınar belediyelerine ziyaret

30.01.2021 19:51
Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan Gevaş ve Gürpınar belediyelerine ziyaret, System.String[]

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da Gevaş ve Gürpınar belediyelerini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da Gevaş ve Gürpınar belediyelerini ziyaret etti.

Edremit ilçesinde Millet Kıraathanesi ziyaretinin ardından Gevaş'a giden Bakan Kasapoğlu, belediye başkanı Murat Sezer ile ilçede gerçekleştirilecek spor yatırımlarıyla ilgili görüştü.

Belediye binası önünde bekleyen gençlerle fotoğraf çektiren Kasapoğlu, ardından Gürpınar Belediyesine ziyarette bulundu.

Belediye başkanı Hayrullah Tanış ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya gelen Kasapoğlu, kent genelinde önemli yatırımların planlamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediyenin hayata geçireceği yatırımlarda tüm desteği sağlayacaklarını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Van ve Gürpınar'ın hizmet kalitesini yükseltmek bizim için bir onurdur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde sizler için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Çünkü insanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Bizim temel felsefemiz budur. Bununla birlikte birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden taviz vermeden, kimsenin tuzağına düşmeden Allah'ın izniyle yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

Programlara Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.

Mehmet Kasapoğlu, Hisarcık, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'dan Gevaş ve Gürpınar belediyelerine ziyaret - Son Dakika


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