Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, geleneksel sporların önemine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, geleneksel sporların önemine dikkati çekti Açıklaması

12.01.2021 12:39
Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, geleneksel sporların önemine dikkati çekti Açıklaması, System.String[]

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel spor dallarının, gençlerin ve sporcuların geçmişten aldıkları mirası yarınlara taşıma adına önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel spor dallarının, gençlerin ve sporcuların geçmişten aldıkları mirası yarınlara taşıma adına önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Ankara'da gerçekleştirilen Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni'ne katılan Kasapoğlu, önemli bir tesisin açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleneksel sporların önemine dikkati çeken Kasapoğlu, "Geleneksel spor dalları, gençliğimizin, sporcularımızın hem geçmişten aldıkları kutlu mirası yarınlara taşıma hem de yarınların heyecanını taşıyarak güçlü bir geleceği inşa etme adına önemli bir misyon ifa eden spor branşlarından bir tanesi. Ben bu vesileyle bu branşın ülkemizde her gün artan şekilde gördüğü ilgi ve bu anlamda gelişmesinden dolayı ayrı bir mutluluk duyduğumuzu, bu güzel tabloya katkıda bulunan herkese özellikle Dünya Etnospor Konfederasyonuna, Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna da bu anlamda şükranlarımı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde spora ve sporcuya önem verdiklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tesisleşme noktasında geldiği durumu hep birlikte güzel bir şekilde görüyor ve bu anlamda sporcularımızın gelişimine, spor dallarındaki başarısına hamdolsun her geçen gün daha fazla şahitlik ediyoruz. Pandemi sürecini sporcularımız açısından bir fırsata dönüştüreceğimizi ifade etmiştik. Bu süreçte başlayan müsabakalarda sporcularımızın birer birer başarılarına yine heyecanla, mutlulukla şahitlik ediyoruz ve inanıyoruz ki ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünde, Türkiye'nin her alanda zirveye olan iddiasını sporda da çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanım; bu çerçevede ülkemizin spordaki gelişimi, sporcularımıza her alanda verdiğiniz desteğiniz vesilesiyle, tüm spor camiasını paydaşları, sporcu kardeşlerimiz adına sizlere şükranlarımızı arz ediyorum. İnşallah ülkemizin her branştaki gelişimini yarınlara daha güçlü taşıma adına da bu tesisin gençlerimiz, sporcularımız, Ankara'mız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Geleneksel spor dalları, Mehmet Kasapoğlu, Açılış Töreni, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, geleneksel sporların önemine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika


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