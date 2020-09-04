Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İstanbul Tenis Merkezi'nin açılışında konuşma yaptı (1)
Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışa gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nin açılışında konuşma yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açılışa gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nin açılışında konuşma yaptı.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 12:32 - Kaynak: AA
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