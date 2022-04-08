Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki öğrencilerle iftarda buluştu

08.04.2022 20:08
Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki öğrencilerle iftarda buluştu

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Harran Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki Harran Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar yaptı.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurdun yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Bakan Kasapoğlu, ezanın okunmasıyla orucunu öğrencilerle açtı.

Kasapoğlu, öğrencilerle bir arada iftar yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ramazanda sizlerle birlikte olmanın heyecanı apayrı, ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin, afiyet olsun. Vizelerde de başarılar diliyorum. İnşallah yine böyle güzel vesilelerle bir araya geliriz." dedi.

Öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, isteyen öğrenciler için 2 günlük Ankara gezisi düzenleyeceklerini ve onları misafir edeceklerini söyledi.

Bu arada bir öğrenci de iftardan sonra türkü seslendirdi.

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Harran Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şanlıurfa'daki öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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