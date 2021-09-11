Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerini ziyaret etti.

Kasapoğlu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği iş yerlerini ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Kasapoğlu, esnafın taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Kasapoğlu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü.

Selden etkilenen bazı vatandaşların bulunduğu, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret eden Kasapoğlu, burada vatandaşlar ile sohbet etti.

Abana ilçesinde kurulan Yöresel Ürünler Pazarı'nda üreticilerle sohbet eden Kasapoğlu, ilçede selden etkilenen spor tesislerini de ziyaret etti.

Kasapoğlu, Çatalzeytin ilçesinde selden zarar gören bölgelerde yaptığı incelemenin ardından Kastamonu'dan ayrıldı.