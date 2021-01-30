Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı Açıklaması

30.01.2021 12:23
Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, birilerinin algı operasyonlarına, hilelerine, tuzaklarına rağmen güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceklerini belirterek "Yeter ki beraberliğimizden, kardeşliğimizden, birliğimizden taviz vermeyelim." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, birilerinin algı operasyonlarına, hilelerine, tuzaklarına rağmen güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceklerini belirterek "Yeter ki beraberliğimizden, kardeşliğimizden, birliğimizden taviz vermeyelim." dedi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere dün Van'a gelen Bakan Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu, Tuşba Gençlik Merkezinde gençlerle bir ara geldi. Müzik atölyesinde gençlerle şarkı söyleyen, sporcularla voleybol maçı yapan Kasapoğlu, sabah Valiliği ziyaret etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vali yardımcıları ve kurum amirleri tarafından karşılanan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bilmez ile görüşen Kasapoğlu, kentte yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında ilgili bilgi aldı.

"Van'da bir gençlik hareketi başlatacağız"

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, güneşin ve tarihin kenti Van'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van'da bir gençlik hareketi başlatacaklarını ifade eden Kasapoğlu, "Van'ın değerli gençleri, sizler bu hareketin öncüsü olacaksınız. Gençlik merkezleri ve tesislerimizle inşa ve ihya sürecimizle inşallah çok önemli bir aşamayı hep birlikte yukarılara taşıyacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bir, beraber ve kardeş olduğumuz müddetçe önümüzde hiçbir engel olamayacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.

Kente önemli yatırımlar yaptıklarını, birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, bugüne kadar Van'da gençlik ve spor adına ne isteniyorsa yaptıklarını, bundan sora da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız"

Van'da bundan sonra gençlik merkezi ve spor salonu bulunmayan ilçenin kalmayacağını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Vanlılardan, gençlerimizden ve özellikle kadınlardan isteğim, buraları gece gündüz kullanmaları. Bu tesisler sizlerle güzel, sizlerle değerli. Birilerinin algı operasyonlarına, hilelerine, tuzaklarına rağmen bizim yürüyüşümüz ilelebet güçlü bir şekilde devam edecek. Yeter ki beraberliğimizden, kardeşliğimizden, birliğimizden taviz vermeyelim. Biz bir inşa ve ihya hareketeyiz. Gönüller, yapacağız, çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız. İnşallah Van, 2023'te de, 2024'te de öncü şehir olarak gençleriyle, kadınlarıyla o güçlü sedasını tüm dünyaya haykıracak. Bu milletin iyi niyetini, temiz oylarını istismar edenlere haykıracak. Kanla, gözyaşıyla, yakarak, yıkarak bu milletin emeğini, alın terini, hakkını çalanlara karşı haykıracak."

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun selamlama konuşmalarının ardından Tuşba Belediyesine geçti.

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Van'da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı Açıklaması - Son Dakika


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