Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Denizli arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Denizli arasında protokol imzalandı

23.03.2021 00:57
Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Denizli arasında protokol imzalandı, System.String[]

Son dakika haberi... Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımları hakkında Ankara'da düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik faaliyetlerimiz ile ilgili; inşallah Denizli'de gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak.

Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımları hakkında Ankara'da düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik faaliyetlerimiz ile ilgili; inşallah Denizli'de gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Spor salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, tüm gençlik yatırımlarıyla inşallah Denizli'yi bir şaha kaldırmanın yeni bir miladın akdini gerçekleştireceğiz" dedi.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, Denizli'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarının yer aldığı bir protokol imzalandı. Protokol, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında, Denizli'den giden heyet ile birlikte imzalandı. Protokol töreninde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu; "Denizli her zaman üreten, en güçlü şekilde tüm emeğini üretimi tüm dünyaya ispatlamış bir şehir. Gençleriyle, kadınlarıyla, tüm halkıyla, en mükemmel şekliyle ortaya koyan bir şehir. Bu şehrin yarınlara yürüyüşünde gençlik ve spor yatırımları önemli bir yer ediniyor. Bu çerçevede bugüne kadarki gelinen nokta, ben ayrıca Denizli'de gördüğüm birlik, beraberlik ve kardeşlik duruşunu özellikle ifade etmek istiyorum. Milletvekilleriyle, Büyükşehir Belediyesiyle, il teşkilatlarıyla, Cumhur İttifakı'yla, bu tablo inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Ege'nin, Türkiye'nin yükselen yıldızı olan Denizli'yi her alanda olduğu gibi hem gençliği ile hem de sporu ile çok daha farklı noktalara taşıyacak. Protokolümüz, çalışmalarımız bugünümüz ve yarınımız için hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu kutsal emaneti yarınlarda omuzlayacak güzel gençlerin yanında yer almaya devam ediyoruz ve edeceğiz"

Türk gençliğinin edindiği kazanımların sadece Türkiye değil, dünya insanlığına da fayda sağlayacağını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu kutsal emaneti yarınlarda omuzlayacak güzel gençlerin yanında yer almaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. O yüzden gençlik bizim en büyük umudumuz. Sadece yarınlar için değil bugünler için de sadece Türkiye için değil insanlık için umut, Türkiye'nin gençleri. Geçlerimiz için inşallah her imkanı seferber etmeye yine birlikte devam edeceğiz. Bu güzel tabloyu birlikte ortaya koyacağız, bu güzel destanı yine birlikte yazmaya devam edeceğiz. Birileri tabi ki Türkiye'nin kendi destanını kendisinin yazmasından memnun değiller. Birileri Türkiye'nin baş eğmemesinden memnun değiller, ama onlar memnun olsalar da olmasalar da Türkiye'nin güçlü yürüyüşü, Türk gençlerinin inandığı yollarda yürüyüşüne, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yürüyüşe bir ve beraber olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"İnşallah Denizli'de gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak"

Denizli'de zaten hali hazırda oldukça fazla yatırımın yapıldığını ve gençlik, spor alanında da bu yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Gençlik faaliyetlerimiz ile ilgili; inşallah Denizli'de gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Spor salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, tüm gençlik yatırımlarıyla inşallah Denizli'yi bir şaha kaldırmanın yeni bir miladın akdini gerçekleştireceğiz. Çünkü biz gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayacağız" şeklinde konuştu.

"Spor tüm kötülüklerin ilacı"

Spor sayesinde birçok kötülüğün önüne geçilebileceğini aktaran Kasapoğlu, "Spor tüm kötülüklerin ilacı, tüm bağımlılıkların, tüm bağımlılıkların, hatta terörü, bu zamana kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da inşallah, sporun dönüştüren, sporun birleştiren ve rehabilite eden gücü ile kararlılıkla onların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Sporun erişimi ve tabana yayılması bakanlığımızın en büyük çalışmalarından bir tanesi" açıklamasında bulundu. - DENİZLİ

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Denizli, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Denizli arasında protokol imzalandı - Son Dakika Spor


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