Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Platformu arasında işbirliği protokolü... - Son Dakika

Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Platformu arasında işbirliği protokolü...

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: İslam dünyası her ferdiyle dayanışma içinde olmalı"Gönüllülük çalışmalarına ayrı bir değer veriyoruz""Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler ile spor başta olmak üzere tüm alanlardaki işbirliğini geliştirme noktasında hassastır"İslam İşbirliği...

Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Platformu arasında işbirliği protokolü..., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: İslam dünyası her ferdiyle dayanışma içinde olmalı

"Gönüllülük çalışmalarına ayrı bir değer veriyoruz"

"Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler ile spor başta olmak üzere tüm alanlardaki işbirliğini geliştirme noktasında hassastır"İslam İşbirliği Gençlik Platformu Başkanı Ayhan: Güçlü gönüllüler ağı geliştirmeye devam edeceğiz

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,-

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Platformu arasında işbirliği protokolü imzalandı.Üsküdar Bilim Merkezi'nde 'İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü 4. Yıl Dönümü Programı' düzenlendi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov, İslam İşbirliği Gençlik Platformu Başkanı Taha Ayhan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Türkiye'de ikamet eden farklı ülkelerden 120 genç yer aldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Platformu arasında 2020-2021 yıllarını kapsayan işbirliği programı imzalandı. Ayrıca tören sonrasında Uluslararası Gönüllülük Temalı Fotoğraf Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri organizasyon sonrasında verildi. Programda bir konuşma yapan Kasapoğlu, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Gönüllülük temalı bu önemli programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın faaliyet ve girişimlerini her daim güçlü bir şekilde destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmekten onur duyuyorum. Bu güzel programın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca programımızın Üsküdar Bilim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor olmasının ayrı bir ehemmiyet taşıdığı düşüncesindeyim. Üsküdar Belediyesi, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğinde "Bilim Üsküdar" adıyla örnek bir proje hayata geçirdi. Gençlerimizin bilimsel bakış açısıyla gelişimlerini destekleyen her adımın altın değerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu şuurla nitelikli çalışmalar ortaya koyan Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. 2017 yılından bu yana 3 Eylül tarihi "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun İstanbul'daki açılışını sembolize etmesi nedeniyle ayrı bir önem taşımaktadır. Bu vesile ile İslam coğrafyasındaki bütün gençlerimizin 3 Eylül Gençlik Günleri'ni gönülden kutluyorum" dedi."İSLAM DÜNYASI HER FERDİYLE DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALI"İslam dünyanın dayanışma içinde olması gerektiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu çağda bize ait olan değerlere sahip çıkmak için harcanacak her çaba çok kıymetlidir. Coğrafyamızın terör, gözyaşı ve yoksulluk ile birlikte anılmaması için İslam dünyası her ferdiyle dayanışma içinde olmalı ve birlikte hareket edebilme reflekslerini geliştirerek güçlendirmelidir. Toplumlarımız arasında var olan fikir ayrılıkları yerine, temel değerlerimize ve nihai hedeflerimize odaklanmalıyız. Dünyaya İslami değerlerin güzelliğini anlatmalıyız. Her platformda, inancımız, özgürlüklerimiz ve haklarımız ekseninde maruz kaldığımız dayatmalara karşı en gür şekilde ses vermek zorundayız. Hep birlikte ortaya koyacağımız irade inanıyorum ki karşılaşacağımız bütün zorlukların üstesinden gelmek için bize yol gösterecektir. İslam coğrafyasının en temel gücü, dinamiği, ümidi ve gururu hiç şüphesiz gençlerimizdir. Coğrafyamızın en büyük potansiyelini gençlerimiz oluşturuyor. Bu nedenle perspektifimizi, politikalarımızı ve yeni açılımlarımızı bu demografik gerçeklik üzerine inşa ediyoruz. Gençlerimizi ortak geleceğimizin en önemli unsuru olarak görüyoruz. İslam medeniyetimiz daima gençlerin omuzlarında yükselmiştir. Peygamber Efendimize iman eden ilk Müslümanların büyük çoğunluğu gençlerden oluşmaktaydı. O genç sahabeler, Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin ardından yürüyerek dünyanın karanlığına ışık tutmuşlardır. Tarihimiz gençlerle yazıldı. Bugünümüz, gençlerin sayesinde. Geleceğe yürüyüşümüz de gençlerimizle birlikte olacaktır. Bu nedenle gençlerimizin her alanda işlerini kolaylaştıracak adımlar atmalı, destekler sağlayarak onları daha güzel bir geleceğe hazırlamalıyız. Gençlerimizin kimlik ve anlam arayışına kendi medeniyet dinamiklerimizden hareketle gerekli çözümleri üretebilmeliyiz. Hepimizin en büyük arzusu, Müslüman gençliğini daima işbirliği halinde, birlik ve beraberlik içinde görmektir. Bu noktada geleneksel ve dijital medyanın etkileri asla yabana atılamaz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, medya alanında gençlerimize yönelik çalışmalarını ileri seviyelere taşımaktadır. Bakanlığımızın Gençlik Radyosunda, Youtube Kanalları ve sosyal medya hesaplarında, Gençlik Dergisinde genç gönüllülerimiz bilgilenmekte ve tecrübe kazanmaktadırlar. Önümüzdeki süreçte gençlerimizin basın yayın ve habercilik alanında birer ferdi muhabir gibi nitelikli içerik üretmeleri hedeflenmektedir. Her adımda kardeşliğimizi daha da güçlendirmeliyiz" şeklinde konuştu."FORUMUN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"İslam İşbirliği Gençlik Platformu'nun en büyük destekçileri olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Bütün dünya, Covid-19 salgını ile mücadele ediyor. Bu zorlu süreci Allah'ın izniyle tedbirlere uyarak en kısa sürede atlatacağız. Bu süreçte tüm dünya birtakım alışkanlıkları gözden geçirmek durumunda kaldı. Hayatımıza sosyal mesafe kuralları, maske ve ekstra hijyen tedbirleri dahil oldu. Bütün bunların yanında eğitim, sosyal ve çalışma alanlarında da yeni kavramlara, uygulamalara adapte olduk. Hamdolsun bu hızlı dönüşüme, etkili bir şekilde adapte olduk. Forumun bu zorlu süreçte düzenlediği online programları memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmeliyim. Bu bağlamda Kıymetli Başkan Taha Ayhan'ı ve Forum çalışanlarını tebrik etmek istiyorum. Türkiye olarak, Forumun en büyük destekçisi olan ülkelerden biriyiz. 2019 yılında imzaladığımız "İşbirliği Protokolü" kapsamında karşılıklı uzmanlık ve yetkinliklerimizi ortaya koyarak Forum ile önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Gönüllülük ve medya eğitimi gençlik kamplarımız bunlardan bazılarıdır. Bugün de İslam coğrafyasının 'Gençlik Günü'nde, 2020-2021 yıllarında Forum ile ortak gerçekleştireceğimiz faaliyetleri planlayan İşbirliği Programı'nı imzalayacağız. Böylece, işbirliğimizi daha üst seviyelere çıkarmayı ve teşkilat üyesi ülkelerin gençlerinin yararına ortaya koyacağımız sportif, sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı ümit ediyoruz" diye konuştu."GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARINA AYRI BİR DEĞER VERİYORUZ"Gönüllülük çalışmalarına ayrı bir değer verdiklerini söyleyen Kasapoğlu, şunları söyledi;"Gönüllülük, insanoğlunun yaratılışındaki güzelliklerin bir yansımasıdır. Yaşadığımız toprakların kadim değerlerinden gönüllülüğü teşvik etmek ve yüceltmek önceliklerimiz arasındadır. Gönüllülük çalışmalarına ayrı bir değer ve önem atfediyoruz. Bu doğrultuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkemizde el birliğiyle bir seferberlik başlatmak için 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan etmiştik. Sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşları arasında iş birliklerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Gönüllülük Strateji Belgesi hazırlayarak Eylem Planını yürürlüğe koymuştuk. Böylelikle gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici birçok değerli çalışmaya gençlerimizle birlikte imza attık. "Sen de gönül ver!" sloganıyla gönüllülük faaliyeti gerçekleştirmek isteyenleri buluşturduğumuz Genç Gönüllüler Platformunun kurumsal kapasitesini güçlendirdik. 135 binin üstünde kişi ve 2 bin.400'ün üstünde kurumun üye olduğu Platformda, dört yılda 24 bine yakın ilan yayınlandı. Forum ile gönüllülük alanında sergilediğimiz işbirliğimizi sürdüreceğiz. Gençlere yönelik olarak düzenlediğimiz "Gönüllülük Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması" işbirliğimizin önemli yansımalarından biri olmuştur. Gençlerin gönüllülük çalışmalarına dair önemli bir farkındalık oluşturan yarışmamıza Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 1.000'in üstünde genç fotoğrafçı, 3.000'in üzerinde fotoğraf ile katılım göstermiştir. Gönüllülüğün önemini vurgulayan katılımcılara teşekkür ediyor, ödül alan gençlerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca, program sonrası siz değerli misafirlerimizi fotoğraf yarışmamızın sergisini sosyal mesafeye uyarak gezmeye davet ediyorum.""BU SPOR ETKİNLİĞİ ÜYE DEVLETLER ARASINDAKİ KARDEŞÇE İLİŞKİLERİ DAHA İLERİ SEVİYEYE TAŞIYACAKTIR"2021 yılında 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na Konya'nın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kasapoğlu, "Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri ile Gençlik ve Spor başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliklerini geliştirme gayreti içindedir. 300'ü aşkın gençlik merkezimiz ve 40'a yakın gençlik kampımız, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak için her zaman gençlerin hizmetindedir. Türkiye'nin, Müslüman gençliği için ortak çaba göstermek hususundaki arzusu ve adanmışlığı gelecekte daha da artacaktır. Sizlere 5. İslami Dayanışma Oyunları'na, 2021 yılı Eylül ayında Konya'da ev sahipliği yapacağımızı hatırlatmak isterim. İnanıyoruz ki, bu spor etkinliği üye devletler arasındaki kardeşçe ilişkileri daha ileri seviyeye taşıyacaktır. Atacağımız bu ortak adımlarla dünyayı çok daha yaşanabilir kılacağımıza inanıyorum. Birlikten doğacak bu kuvvete, bu sinerjiye hepimizin ihtiyacı var. Tekrardan bütün gençlerimizin 3 Eylül Gençlik Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NA ÜYE ÜLKELER İLE SPOR BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM ALANLARDAKİ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME NOKTASINDA HASSASTIR"Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle iş birliği noktasında hassas olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler ile spor başta olmak üzere tüm alanlardaki işbirliğini geliştirme noktasında hassastır. Bakanlığımızın 400'e yaklaşan gençlik merkezi var. 40'a yakın gençlik kamplarımız var. Bu kamplar pandemiye rağmen tedbirleri göz önünde bulundurarak devam ettiriyoruz. Her birimizin hizmetinde üye devletlerle birlikte, Müslüman gençlik için çabamızı, adanmışlığımızı en güçlü şekilde ortaya koyacağız."İSLAM İŞBİRLİĞİ GENÇLİK PLATFORMU BAŞKANI AYHAN: GÜÇLÜ GÖNÜLLÜLER AĞI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZPandeminin sebep olduğu zor zamanlarda gençleri bir araya getirmenin ve çabaları seferber etmenin önemine değinen İslam İşbirliği Gençlik Platformu Başkanı Ayhan, "Gönüllülük, aidiyet duygusu ve kişisel tatmin duygusu kazanmanın yanı sıra güven, iletişim, sorumluluk, takım çalışması ve yenilik gibi birçok beceriyi kazanmanın etkili bir yöntemidir. Gönüllülüğün dünya çapında toplulukların refahını ve sağlığı üzerinde büyük etkisi olacak. İTT gençlik stratejisini ve gençlerin yönlendirdiği politika ve programlara yönelik 2030 gündemini yerine getirmek için çabalara katılmanın, yakın çalışmanın, birbirini desteklemenin de tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise programın bütün insanlığa faydasını sürdürmesini temenni ederken, düzenlenen organizasyonları ilgi ve heyecanla takip ettiklerini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Platformu arasında işbirliği protokolü... - Son Dakika Spor


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