Üye Girişi
Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığından Ardahan'a 50 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığından Ardahan'a 50 milyon liralık yatırım

03.11.2021 15:14
Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığından Ardahan'a 50 milyon liralık yatırım

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ardahan'a gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ardahan'a gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Hüseyin Öner, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Ardahan heyetiyle bir araya geldi.

Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen görüşmede, kente yönelik 50 milyon lira değerindeki gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokole imzalar atıldı.

Yaptığı konuşmada, geleneksel bir hal alan şehir buluşmalarının bugün Ardahan ile devam ettiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu protokollerle ülkemizin, illerimizin, ilçelerimizin, milletimizin gücüne güç katmaya devam ediyoruz." dedi.

Kasapoğlu, daha önce Ardahan'a verimli bir seyahat gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Geçtiğimiz aylarda Ardahan'ın çok değerli halkıyla bir araya gelmiş, yapımı devam eden tesislerimizi ziyaret etmiştik. Buz pisti tesisimiz hızlı şekilde devam ediyor. Bundan sonraki süreçte Ardahan için ne yapabiliriz, onunla ilgili verimli bir toplantı yapmıştık. Bugün de tüm istişarelerimizi bir yatırım protokolü halinde hayata geçireceğiz. Son 19 yılda, AK Parti hareketinin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki vizyonu, kalkınma mücadelesi, tüm illerimizde olduğu gibi Ardahan'ımızda da çok güçlü bir şekilde icraatla, yatırımla ortaya kondu." ifadelerini kullandı.

AK Parti döneminde Ardahan'a yapılan spor ve gençlik yatırımlarına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002'de Ardahan'da hiç spor tesis yokken, bugün 22 gençlik ve spor yatırımı söz konusu. Ardahan'ın yurt kapasitesine baktığımızda 2002 yılında sıfır kapasite varken, bugün 3 yurdumuzda 2 bin 578 kapasiteyle öğrencilerimize hizmet veriliyor. Bu yıl itibarıyla Ardahan'da yedekte hiç öğrencimiz yok. İsteyen tüm öğrencilerimizi yurtlara yerleştirmenin mutluluğunu özellikle hissettiğimi belirtmek isterim. Özellikle 2002'de 272 lisanslı sporcu vardı, bunlardan 99'u faaldi, bugün ise 19 bin 258 lisanlı sporcu var ve bunlardan 6 bin 600'ü faal. O zaman 12 kulüp varken, şu an 40 amatör kulüp var. Bugünkü protokolle tesislerimizi, gençlik yarımlarımızı ve sporcu envanterimizi çok daha yukarılara güçlü bir şekilde birlikte taşıyacağız."

"Ülkemizin dört bir yanı bizim için çok kıymetli." diyen Kasapoğlu, " İstanbul'da, Trabzon'da, İzmir'de, Edirne'de ne yatırım varsa, Ardahan'da da olacak. 50 milyon liradan fazla yatırımı bugün Ardahan'ımız için imzalıyoruz. Ardahan'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Anadolu'nun kaderi Türkiye'nin kaderidir." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, söz konusu protokolle Ardahan'a kazandırılacak tesislerle ilgili bilgi verdi.

İmzalanan protokol kapsamında Ardahan'a yapılacak gençlik ve spor yatırımları şöyle aktarıldı:

"İki adet buz pisti yapımı, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı, 1 adet 6 kulvarlı sentetik yüzeyli tartan atletizm pisti, 2'li tip soyunma odası, aydınlatması ve 250 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı, mevcut nizami toprak yüzeyli futbol sahasının sentetik çim yüzeyli futbol sahasına dönüştürülerek, 2'li tip soyunma odası ile 250 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı, 1 adet güreş branşına uygun spor salonu yapımı, 1 adet okul tipi spor salonu yapımı, 1 adet mahalle tipi gençlik merkezi yapımı, 3 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 10 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 10 adet çok amaçlı asfalt üzerine sentetik yüzeyli basketbol sahası yapımı, 1 adet basketbol- voleybol sahası yapımı, 60 adet basketbol potası yapımı, 7 adet spor tesisinin bakım onarımının yapımı."

basketbol, Yatırım, Ardahan, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığından Ardahan'a 50 milyon liralık yatırım - Son Dakika


Son Dakika

Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Bakan Soylu'nun 15:12 Bakan Soylu'nun "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" sözlerine Özgür Özel'den tepki: Anketi kendisinden başka gören yok Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı 14:55 Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 14:23 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı 14:20 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Japonya spikerin zor anları 12:46 Japonya spikerin zor anları

Son Dakika Haberleri
15:22 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
15:20 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
15:06 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım
14:55 Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı
14:55 Bilim Kurulu toplantısında BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü
14:43 İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi
14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
14:26 Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım         
15:07
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış TÜBİTAK'ta görevli bilim insanının ölümünde siyanür şüphesi! Daha önce de intihara kalkışmış         
13:00
Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi Başkan Şadi Yazıcı'dan, Tuzla Belediyesi temizlik personellerine 500 TL ek zam müjdesi         
12:28
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çelen: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:48
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 15:29:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanlığından Ardahan'a 50 milyon liralık yatırım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement