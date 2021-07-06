Başkan Özdemir: "İlçemize yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 4 adet sentetik çim saha kazandırdık" - Son Dakika

Havza ilçesinde birçok spor yatırımı kazandırdıklarını söyleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 4 adet sentetik çim saha kazandırdık. Havzalı halkımız özellikle gençlerimizin spora yönelmesi ve kötü alışkanlıklar ile mücadelede bu tesisler elimiz güçlendirecek" dedi.

Havza'ya yapılacak spor tesisleri ile yürütülen faaliyetleri yerinde görmek ve inceleme yapmak üzere Havza'ya gelen Gençlik ve Spor İl Müdür İsmail Hakkı Kasapoğlu Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdür İsmail Hakkı Kasapoğlu Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e İl Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler vererek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Havza'da yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 4 adet sentetik çim saha ile diğer sportif yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kasapoğlu ilçedeki her türlü spora yönelik yatırımı ve çalışmayı yakından takip ettiğini belirtti.

Ziyarette konuşma gerçekleştiren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "İlçemiz için yapılacak her şeyde işbirliğine açığız. Dün olduğu gibi bugünde spor ve sporculara desteğiz devam edecek. İlçemizdeki mevcut spor alanlarını geliştirmek ve yenilerini kazandırmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Yapmış olduğumuz girişimler neticesinde ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, 4 adet sentetik çim saha kazandırdık. Havzalı halkımız özellikle gençlerimizin spora yönelmesi ve kötü alışkanlıklar ile mücadelede bu tesisler elimiz güçlendirecek" diye konuştu.

Ziyaret sonrası Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdür İsmail Hakkı Kasapoğlu, Yatırım ve İnşaat Birimi Burhan Bülbül ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun ilk olarak Havza'da yapılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun yerinde incelemeler bulundular. Daha sonra ise Özdemir ve Kasapoğlu ile beraberindekiler tadilat ve bakım çalışması yapılacak olan Havza Kapalı Spor Salonunda yaz spor kurslarında eğitim gören öğrenciler ile sohbet ettiler. Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun'dan sportif alanda Havza'da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - SAMSUN