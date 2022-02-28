Son dakika haber... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, üye ülkelerden temsilcilerle yapılan NATO Askeri Komite Toplantısı'na video konferansla katıldığı belirtildi.
Açıklamada, toplantıda, güncel güvenlik konuları hakkında görüşmelerde bulunulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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