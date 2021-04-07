Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında karar açıklandı: (1) - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanıklı davada karar açıklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıkların son sözlerinin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan mahkeme başkanı Murat İlhan, darbe bildirisini TRT'de okutan sanık eski Yarbay Ümit Gençer'i, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor'a, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski Binbaşı Fedakar Akça ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliğinin komutanı eski Binbaşı Osman Koltarla, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(Sürecek)