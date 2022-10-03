Son dakika haber! Gercüş'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Gercüş'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

03.10.2022 16:24
Son dakika haber! Gercüş'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.(32) yönetimindeki motosiklet sürücüsü ile karşı yönden gelen plakası ve şoför ismi öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motordan düşen sürücüsü H.A. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gercüş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan motosiklet sürücüsü daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Gercüş'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Gercüş'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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