Son dakika haber: Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika haber: Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak

17.11.2020 00:58
Son dakika haber: Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak, System.String[]

Son dakika haberleri... Yozgat'ta sıfır atık projesi kapsamında tasarlanan 'akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi' sayesinde evlerde biriken geri dönüştürülebilir atıklar, ekonomiye kazandırılacak.

Yozgat'ta sıfır atık projesi kapsamında tasarlanan 'akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi' sayesinde evlerde biriken geri dönüştürülebilir atıklar, ekonomiye kazandırılacak.

Yozgat'ta sıfır atık projesi kapsamında evlerde oluşan geri dönüşebilir atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla 'akıllı ambalaj atıkları toplama' konteynırı tasarlandı. Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesinde prototipi yapılarak tasarlanan akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi, hem çevre kirliliğini önleyecek hem de vatandaşın cebine fayda sağlayacak. Vatandaşlar sisteme kayıt oldukları takdir de evlerinde biriken atık malzemeleri, konteynıra atarak puan kazanıp ödüllendirilecek. Vatandaşlar mobil uygulama veya kullanıcı adı ile girebilecekleri internet sitesinde attığı atık miktarını, kalan puanını, toplam puanını ve kendisine en yakın çöp kutusunu görebilecek. 'Akıllı ambalaj atıkları toplama sistemi' güneş paneli ile kendi enerjisini üreterek ve depolayacak. Bu sistem güvenlik kamerası ile de 24 saat gözetim altında tutulacak.

Ürün hakkında açıklamalarda bulunan firma Yetkilisi Mesut Atalay, "Bozok Teknopark bünyesinde geliştirdiğimiz bir cihaz. Aslında akıllı ambalaj toplama sistemi diye adlandırıyoruz. Kendi enerjisini kendi üreten ve depolayan ve sonrasında da bir kayıt sistemi ile vatandaşın evinde toplayacağı ambalaj atıklarını bir arada tutan ona puan kazandıran geri dönüş olabilen bir sistemden bahsediyoruz" dedi.

Vatandaşların Yozgat Belediyesinin ön gördüğü şekilde sisteme kayıt olabileceklerini söyleyen Atalay, "Vatandaşlar belediyeden manyetik kart ve barkodlu poşet alıyor. Bu poşetlere kağıt, metal, cam, plastik gibi atıkları bir poşette biriktiriyorlar. Bu kutu o poşeti ve getiren şahsı tanıyarak bir kayıt sistemi oluşturuyor. Sonrasında bunlar tartılıyor ve kilogramlarına göre vatandaşların manyetik kartına puan yükleniyor. Bu puanlar nakit olarakta alınabiliyor ya da bir takım hediyeler alabiliyor. Belediye bu puanları su tüketimi veya toplu taşıma kartına da yükleyebiliyor. Vatandaş çöpten artık para kazanıyor" şeklinde konuştu.

Akıllı ambalaj atıkları toplama sisteminin dünyada benzeri olmadığını da dile getiren Atalay, "Bu ürün patent korumasına giren bir ürün. Dünyada tek bir cihaz ve benzeri yok. Bunu da Bozok Teknoparkta geliştirdik ayrıca KOSGEB destekli bir proje" açıklamalarında bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat da Bozok Teknopark'ta akıllı ambalaj atıkları toplama sistemini yerinde inceledi. Vali Polat'a Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen de eşlik etti. - YOZGAT

Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılacak - Son Dakika Ekonomi


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