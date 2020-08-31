Son dakika haber! Geri dönüşün tesisinde yangın

Son dakika yerel haberi... Geri dönüşün tesisinde yangın Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu.

Geri dönüşün tesisinde yangın SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu. OSB'de bulunan bir geri dönüşüm tesisinde kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, preslenen geri dönüşün paketlerini tutuşturdu. Kısa sürede alev alan geri dönüşüm paketleri tesiste korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın, çalışanlar tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye intikal etti. Tesis etrafında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda iş makinelerinin de yardımıyla yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:57 - Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Son dakika haber! Geri dönüşün tesisinde yangın - Son Dakika

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