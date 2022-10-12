Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde İbrahim Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

İbrahim Karakaya, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Geri kayan kamyondan atlayan sürücü aracın altında kalarak öldü - Son Dakika

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