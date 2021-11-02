Üye Girişi
Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada

02.11.2021 13:45
Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta beton santralinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Halil İbrahim Yazıcı (49), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta beton santralinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Halil İbrahim Yazıcı (49), yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Ereğli ilçesinde Belen Yenimahalle 1 nolu Sanayi Caddesi'ndeki beton santralinde meydana geldi. Halil İbrahim Yazıcı, kamyonundan evrak almak isterken, kantara girmek için geri manevra yapan R.K.'nin kullandığı 67 LF 997 plakalı kamyonun altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yazıcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü R.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracına doğru koşan Halil İbrahim Yazıcı'nın geri manevra yapan kamyonun altında kaldığı ve kamyonun arka lastiğinin Halil İbrahim Yazıcı'nın üzerinden geçtiği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada
Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada
Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada
Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada
Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada
Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada

İbrahim Yazıcı, Ereğli, Belen, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi 14:43 İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor 14:36 Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı
Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor 14:01 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Agüero artık sahalara geri dönemez! 13:55 Agüero artık sahalara geri dönemez!
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
14:38 Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 Afganistan'da 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında evlendirildi. Eşi 55 yaşında!
14:00 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori         
14:44
Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi         
14:38
7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı         
14:34
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!         
13:58
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var Adana Havalimanı'nda bir grup, piste inen uçağın önüne çıktı! Çok sayıda gözaltı var         
13:11
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!         
12:08
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:51:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü; kaza anı kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement