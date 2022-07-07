Son dakika haber! Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı; o anlar kamerada

07.07.2022 14:53
Son dakika haber! Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı; o anlar kamerada

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan Mustafa Savaş (88), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan Mustafa Savaş (88), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Mustafa Savaş, geri manevra yapan Ebubekir Acar'ın kullandığı 59 ABB 932 plakalı minibüsün altında kaldı. Sürücü durumu fark etmeyince, Savaş aracın altında metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen birinin fark edip uyarması üzerine Ebubekir Acar, aracını durdurdu. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Mustafa Savaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savaş'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ebubekir Acar'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Mustafa Savaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Geri manevra yapan minibüsün altında kaldı; o anlar kamerada - Son Dakika

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