Son dakika haber: Germencik Belediye Meclisinden pandemi döneminde fatura ödeme desteği - Son Dakika

Germencik Belediye Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iş yerlerinden ücretsiz izne ayrılan vatandaşların bir aylık elektrik ve su faturasını ödeme kararı aldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, meclis kararına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara destek için toplam 50 bin liralık bütçe ayırdıklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Öndeş, ücretsiz izne ayrılanların bir aylık elektrik ve su faturasını ödeyeceklerini bildirdi.

Öndeş, kararın, Germencik Belediye Meclisi tarafından alındığına dikkati çekerek, "İlçemiz sınırları içinde ikamet eden, çalışan ve ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan personelin başvurularını almak suretiyle gerekeni yapmaya çalışacağız." dedi.

Fuat Öndeş, Germencik Belediyesinin pandemi sürecinde esnafa katkı amacıyla nakdi para yardımı yaptığını da hatırlattı.