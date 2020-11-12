Son dakika haber: Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Bozkurt, görevine başladı

Son dakika haberleri: Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ömüray Bozkurt, görevine başladı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ömüray Bozkurt, görevine başladı. Dündar Özel'in emekli olmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Bozkurt, gazetecilere, 1992 yılından beri emniyet teşkilatında olduğunu söyledi. Bozkurt, ilçenin huzuru ve güvenliği için çalışacaklarını ifade etti. Bozkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla da titizlikle mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Germencik, Emekli, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Bozkurt, görevine başladı - Son Dakika

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