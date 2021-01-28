Son dakika gündem: Gıda Komitesi bu akşam Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliliğinde toplanacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Gıda Komitesi bu akşam Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliliğinde toplanacak
28.01.2021 15:22
Son dakika haberlerine göre Gıda Komitesi, saat 20.00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak.
Gıda Komitesi, saat 20.00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak.
Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliliğinde bu akşam saat 20.00'de toplanacak. Fiyat gelişmelerinin ele alınmasını beklenen toplantıya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılacağı öğrenildi.
Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
(Yunus Emre Kartal/İHA)
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