Son dakika haber | Gıda sektörünün vazgeçilmezi defne için yatırımcı aranıyor - Son Dakika

Son dakika haber | Gıda sektörünün vazgeçilmezi defne için yatırımcı aranıyor

28.02.2021 11:35
Son dakika haber | Gıda sektörünün vazgeçilmezi defne için yatırımcı aranıyor, System.String[]

Son dakika haberi: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu ve Sinop illerinde bolca yetişen ve dünya genelinde pazar büyüklüğünün yaklaşık 10 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilen defne yaprağı için yatırım promosyon çalışmalarına başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu ve Sinop illerinde bolca yetişen ve dünya genelinde pazar büyüklüğünün yaklaşık 10 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilen defne yaprağı için yatırım promosyon çalışmalarına başladı.

Yatırımcıları bölgeye çekmek üzere yatırım promosyon çalışmalarına hız veren KUZKA, ilk aşamada "Defne Yaprağı İşleme Tesisi Ön Fizibilite Raporu" çalışmalarını tamamladı. Rapor sonucunda elde edilen veriler ışığında harekete geçen KUZKA, defne yaprağı işleme tesisinin bölgeye kazandırılması için yatırımcılarla görüşmelere başladı. Bu amaçla Kastamonu KÖY KOOP Birliğinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen KUZKA yetkilileri, yatırımla ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ajansın, Kastamonu Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Özgür Yücel Yakar ve Uzman Ali Seyhun Çevik tarafından gerçekleştirilen yatırım fırsatları sunumunda, defne sektörünün yapısı, ithalat-ihracat durumu, pazar imkanları, yatırım yeri, devlet destek ve teşvikleri, üretim prosesi, sabit yatırım tutarı, yatırımın geri dönüş süresi gibi konulara ilişkin bilgiler verildi. Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı toplantıda, yatırım sırasında yatırım destek ofisinin sağlayacağı danışmanlık hizmetleri hakkında da bilgiler sunuldu.

Defne yaprağı fizibilite raporu hazırlandı

Bölgenin potansiyelini açığa çıkaracak ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracak projeler geliştirmeye çalışan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 'Defne Yaprağı işleme Tesisi Ön Fizibilitesi Raporu'nu yatırımcıların hizmetine sundu. Yatırımcıların işini kolaylaştıran ajans, hazırladığı fizibilite raporuyla yatırımcıların yatırım kararı vermesine olumlu yönde katkı sağlıyor. Raporda yatırıma ilişkin yapılan ekonomik, teknik, finansal, çevresel ve sosyal etki analizlerinin yanı sıra devlet destekleri ile Kastamonu'da yatırım fırsatlarına ilişkin veriler paylaşılıyor.

Defne yaprağı nerelerde kullanılıyor

Dünya genelinde ekonomik değeri sürekli yükselen defne yaprağının Batı Karadeniz Bölgesi'nde geniş yetişme alanları bulunuyor. Defne yaprağı ise Kastamonu ve Sinop illerinde bolca yetişiyor. Kastamonu'da yıllık yaş envanterinin ise 10 ton civarında olduğu hesaplanıyor. Gıda sektörünün vazgeçilmezi durumunda olan defnenin kurutulmuş yapraklarının gıda endüstrisinde tatlandırıcı ve baharat olarak, gıda ürünlerinde ise tazeliğini koruması için ambalajların içine konuluyor. Yapraklarından elde edilen yağ ise gıda endüstrisinde tat, çeşni verici ve koruyucu olmak üzere parfümeri ve sabun sanayisinde kullanılabiliyor. - KASTAMONU

Son dakika haber | Gıda sektörünün vazgeçilmezi defne için yatırımcı aranıyor
Son dakika haber | Gıda sektörünün vazgeçilmezi defne için yatırımcı aranıyor
Son dakika haber | Gıda sektörünün vazgeçilmezi defne için yatırımcı aranıyor

Kastamonu, Yatırım, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Gıda sektörünün vazgeçilmezi defne için yatırımcı aranıyor - Son Dakika Ekonomi


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