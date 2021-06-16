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Son dakika haber! Gilead'ın global yönetim ekibi Türkiye'den yapılan transferlerle büyüyor - Son Dakika

Son dakika haber! Gilead'ın global yönetim ekibi Türkiye'den yapılan transferlerle büyüyor

16.06.2021 14:02
Son dakika haber! Gilead'ın global yönetim ekibi Türkiye'den yapılan transferlerle büyüyor, System.String[]

Son dakika haberler... Dünyada 38'den fazla ülkede faaliyet gösteren bilim şirketi Gilead, global yönetim ekibine Türkiye'den 3 yeni yönetici daha transfer etti.

Dünyada 38'den fazla ülkede faaliyet gösteren bilim şirketi Gilead, global yönetim ekibine Türkiye'den 3 yeni yönetici daha transfer etti.

Gilead açıklamasına göre, dünya genelinde 33 yıldır HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C, eflamasyon, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanlarında yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanan bilim şirketi Gilead, global yönetimine Türkiye'den yönetici transferini sürdürüyor.

Gilead'ın Türkiye AmBisome Ürün Yönetimi Direktör Yardımcısı Yıldız Biçuri Yükselci, İngiltere'deki Global Ürün Strateji ekibine transfer oldu. Yükselci, İngiltere'de Global AmBisome ekibiyle çalışmaya mayıs ayı itibarıyla başladı.

Gilead Medikal Direktör Yardımcısı Berna Özelgün de bu görevine ek olarak Doğu Avrupa 12 Bölgesi HIV iş birimine pazarlama direktörü yardımcısı olarak nisan ayı itibarıyla destek vermeye başladı.

Kıdemli Ruhsatlandırma Sorumlusu Cansu Özdemir ise haziran ayı itibarıyla Kanada ruhsatlandırma ekibine İstanbul'dan destek vermeye başlayacak.

Böylelikle son 5 yıl içinde Gilead Türkiye'den global yönetime transfer olan yönetici sayısı 10'a ulaştı. Türkiye'den global yönetime atanan yöneticilerin 8'i kadınlardan oluştu.

Yöneticiler

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Yıldız Biçuri Yükselci, profesyonel iş hayatına 2005 yılında Abdi İbrahim'de Ürün Müdürü olarak başladı. Astra Zeneca'da Kardiyovasküler Ürün Müdürlüğü, Yeni Ticari Modeller Müdürlüğü ve Kıdemli Ürün Müdürlüğü'nün ardından kariyer hayatını Boehringer Ingelheim ve Amgen'da sürdürdü. 2019 yılından bu yana Gilead Türkiye'de AmBisome Ürün Yönetimi Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Yükselci, aynı zamanda iş hayatına ara verdikten sonra geri dönmek isteyen eğitimli ve deneyimli kadınları desteklemek amacıyla kurulan Yeniden Biz platformunun da aktif üyesi ve Co-Active koç.

Berna Özelgün ise Yeditepe Üniversitesi Tıp Falüktesi'ni, Genetik ve Biyomedikal Mühendisliği alanında yan dal yaparak tamamladı. Aynı üniversitede sinir bilim alanında doktorasına devam ediyor. The Warton School, Philadelphia'da stratejik yönetim programını bitiren Özelgün, kariyerine 2012 yılında Mustafa Nevzat'ta sinir sistemi ilaç grubunda başladı. Sonrasında Novartis'te otoenflamatuar hastalıklar alanında çalıştı. 2015 yılında Gilead'a katılarak sırasıyla medikal müdür, kıdemli medikal müdür ve medikal direktör yardımcılığı görevlerini üstlenen Özelgün, Gilead içinde kadın yöneticilerin güçlendirilmesi amacıyla kurulan Women@Gilead grubunun da Türkiye'deki iki temsilcisinden biri.

Clemson Üniversitesi Genetik Mühendisliği mezunu olan Cansu Özdemir de profesyonel iş hayatına 2012'de Gilead Türkiye'de ruhsatlandırma departmanında başladı. Özdemir, 2020 yılından bu yana kıdemli ruhsatlandırma sorumlusu olarak görevini sürdürüyor. Türkiye dışında bölgesel seviyede bir projede görev alan Özdemir, Gilead Türkiye içinde çok sesliliği artırmak amacıyla kurulan Katılım ve Çeşitlilik grubunun da aktif üyesi konumunda bulunuyor.

Türkiye, England, Mantar, AIDS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Gilead'ın global yönetim ekibi Türkiye'den yapılan transferlerle büyüyor - Son Dakika Ekonomi


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