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Son dakika haber... Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: "Bu, darbe girişiminden ziyade cumhurbaşkanını öldürme girişimiydi" - Son Dakika

Son dakika haber... Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: "Bu, darbe girişiminden ziyade cumhurbaşkanını öldürme girişimiydi"

02.02.2022 01:34
Son dakika haber... Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: "Bu, darbe girişiminden ziyade cumhurbaşkanını öldürme girişimiydi"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, ülkesindeki darbe girişiminin aslında bir suikast girişimi olduğunu söyledi.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, ülkesindeki darbe girişiminin aslında bir suikast girişimi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Embalo, engellenen darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kısa bir basın toplantısı düzenledi.

Darbe girişimiyle ilgili gözaltılara başlandığını kaydeden Embalo, bunun basit bir kalkışma olmadığını kaydetti.

Embalo, "Bu, darbe girişiminden ziyade Gine Bissau Cumhurbaşkanını, Başbakanı ve tüm kabineyi öldürme girişimiydi." dedi.

Saldırının oldukça iyi planlandığına dikkati çeken Embalo, olayın içinde uyuşturucu kaçakçılığına karışan kişilerin de yer almış olabileceğini sözlerine ekledi.

Embalo, Fransız Jeune Afrique dergisine yaptığı açıklamada da saldırıda birçok güvenlik gücünün öldürüldüğünü söylemişti.

Dün, başkent Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında silah sesleri duyulmuş ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olayı darbe girişimi diye nitelemişti.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Embalo'nun asker tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.

Embalo, birkaç saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: 'Bu, darbe girişiminden ziyade cumhurbaşkanını öldürme girişimiydi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: "Bu, darbe girişiminden ziyade cumhurbaşkanını öldürme girişimiydi" - Son Dakika
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