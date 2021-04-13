"Ginseng koronavirüse karşı koruyucu etki gösterir" - Son Dakika

"Ginseng koronavirüse karşı koruyucu etki gösterir"

13.04.2021 09:43

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, koronavirüse karşı mücadelede ginseng bitkisine dikkati çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, koronavirüse karşı mücadelede ginseng bitkisine dikkati çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Koran, ginseng bitkisinin birçok çeşidi olduğunu belirterek "Anavatanı Güney Kore olan ginseng Amerika, Çin, Rusya, Sibirya ve Hindistan'da da yetiştirilmektedir. Çok farklı alt türü olan ginseng bitkisinin bilinen en etkili formları Asya (Kore) ginsengi ve Amerikan ginsengidir. Özellikle Asya ginseng türünde kök kısımlarında yoğun olarak ginsenosidler ve gintonin maddeleri bulunur ve ginsengin mucizevi gücü de bu maddelerden gelir" diye konuştu.

"YAŞLANMAYA KARŞI KORUR, STRESİ AZALTIR"

Ginsengin birçok faydası olduğunu aktaran Dr. Koran, "Asya ginsengi çok güçlü androjenik etkisinden dolayı fiziksel performansı artırır, enerji verir ve yaşlanmaya karşı korur. Özellikle stresli durumlarda tiroit fonksiyonlarını ve böbrek üstü bezinden steroid hormonu salınımını düzeltir. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığı, yüksek şeker ve kolesterolü düşürdüğü, karaciğer yağlanmasını geçirdiği bilinir. Ginsengin kişinin beyin fonksiyonlarını etkileyerek mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinin salınımını düzenlediği, konsantrasyon gücünü artırdığı ve hafızayı kuvvetlendirdiği bilimsel çalışmalarda gösterildi. Özellikle menopoz döneminde kullanımı postmenopozal durumlar dediğimiz stres ve diğer psikolojik problemlerde ilaç gibi etki eder. Bağışıklık sisteminde de etkili olduğu bilinen ginseng, lenfosit sayısı ve fonksiyonunda artış yaparak koronavirüs başta olmak üzere tüm enfeksiyonlarda koruyucu etki gösterir" dedi.

"DOĞRU TÜKETİLMEZSE BU SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

Dr. Koran, ginsengin bilinçsiz tüketiminin yarardan çok zarar getirebileceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Hekim kontrolünde uygun dozlarda kullanıldığında ginsengin herhangi bir yan etkisi görülmemektedir. Fakat uzun süreli aşırı doz kullanılırsa hipertansiyon, sinirlilik, ishal, deri döküntüleri ve uykusuzluk gibi sonuçlar doğurabilir. Yine yüksek doz kullanımı menopoz öncesi ve menopoz döneminde vajinal kanamaya neden olabilir. Bu tür istenmeyen yan etkilerden korunmak için en ideal kullanım şekli; 3 gr kesilmiş ve kurutulmuş ginseng köklerini yarım litre su içinde 30-40 dakika kaynattıktan sonra süzüp, günde 2-3 bardak tüketmektir. Ginseng bitkisinden en iyi faydayı almak için kaynatılacak köklerin küçük küçük kesilmesi ve kesilen parçaların tahta kaşık ile ezilmesi gereklidir."

Ginseng koronavirüse karşı koruyucu etki gösterir

Amerika Birleşik Devletleri, Hipertansiyon, Ginseng, Kore, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Ginseng koronavirüse karşı koruyucu etki gösterir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül? Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül? Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek

Son Dakika Haberleri
11:04 Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor
11:01 Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
10:41 Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı
10:28 İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu
10:09 Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?
09:52 AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum
09:37 Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak
09:30 Sadakatsiz dizisinden 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Derin'i kaçıranlar bu kez Asya'yı kaçırıyor
Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor         
11:04
Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam         
10:57
Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı         
10:41
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul' kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul' kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız         
09:55
Boğaz ağrısı için hastaneye giden kadının, kokoreç yerken diline iğne battığı ortaya çıktı Boğaz ağrısı için hastaneye giden kadının, kokoreç yerken diline iğne battığı ortaya çıktı         
09:32
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı         
07:21
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var         
20:52
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı         
19:25
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor         
19:08
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 11:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ginseng koronavirüse karşı koruyucu etki gösterir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei