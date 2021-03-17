Son dakika haber: İZMİR Girdiği evden pasaport ve evlilik cüzdanı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Girdiği evden pasaport ve evlilik cüzdanı çalan şüpheli yakalandı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde girdiği evden altın ve 3 bin 470 Euro ile pasaport ve evlilik cüzdanı çalan Ş.G., jandarma tarafından yakalandı.

Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen pazartesi günü, İ.C.A.'ya ait evde yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçti. Evin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.G. olduğunu tespit etti. Ş.G., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çaldığı 18 Ata, 2 Cumhuriyet, 8 çeyrek ve 6 gram altın ile 3 bin 470 Euro, 6 pasaport ve 1 evlilik cüzdanı bulundu..

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.