Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü

09.05.2022 23:38
Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik kesintisi yaşanan bölgeye giden ekipler trafo içinde bir kişiyi akıma kapılmış şekilde ölü olarak buldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde elektrik kesintisi yaşanan bölgeye giden ekipler trafo içinde bir kişiyi akıma kapılmış şekilde ölü olarak buldu.

Edinilen bilgiye göre, Eski Bayramyeri'nde saat 21.30 sıralarında elektrikler kesildi. Bunu üzerine bölgeye arıza ekipleri sevk edildi. Arıza ekipleri bir kişinin trafo içinde sırt üstü yatmış şekilde gördü ve durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polisin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Ali Çolpan (28) olduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde Çolpan'ın elektrik akımına kapılarak öldüğü tahmin ediliyor.

İddiaya göre, şahsın trafonun yan tarafında bulunan penceredeki demir telleri pense ile keserek hırsızlık amacıyla içeri girdiği ileri sürüldü. Ayrıca trafo içerisinde meydana gelen küçük çaplı yangında itfaiye tarafından söndürüldü. Mahalleye elektrik akımı da güvenlik için kesildi.

Elektrik akımına kapılarak ölen Ali Çolpan'ın çeşitli suçlardan 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ali Çolpan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü
Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü
Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü

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Balıkesir, Edremit, Polis, Trafo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü - Son Dakika


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