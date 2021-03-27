Son dakika haber... Giresun'a tarım ve ormancılık alanında 4,4 milyar lira yatırım desteği sağlandı - Son Dakika

Son dakika haber... Giresun'a tarım ve ormancılık alanında 4,4 milyar lira yatırım desteği sağlandı

27.03.2021 14:27
Son dakika haber... Giresun'a tarım ve ormancılık alanında 4,4 milyar lira yatırım desteği sağlandı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti hükümetleri döneminde Giresun'a tarım ve ormancılık alanında 4,4 milyar lira yatırım desteği verildiğini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti hükümetleri döneminde Giresun'a tarım ve ormancılık alanında 4,4 milyar lira yatırım desteği verildiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunlu üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması amacıyla 2,4 milyar lira, baraj, sulama ve su işleri için 1,2 milyar lira, ormancılık alanında da 829 milyon lira yatırım yapıldığını aktaran Öztürk, 1 milyon 53 bin 495 dekar alanda 33,3 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu vurguladı.

Giresun'da tarımsal destek ödemelerinin 23 kat artış göstererek 2020 yılında 230 milyon lirayı aştığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda Giresun'da çiftçilerimize 97,3 milyon lira mazot, 61,7 milyon lira gübre, 182 bin lira toprak analizi, 44,3 milyon lira prim desteği verilmiştir. Fındık üreticilerimize alan bazlı gelir desteği kapsamında toplam 1,75 milyar lira destek verildi. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık üreticimizin alın terini ziyan etmeyerek yüzünü güldürdü. Çay desteği ve alım kotası artırıldı."

Yaş çay alımı karşılığında Giresunlu çay üreticilerine toplam 128 milyon lira ödendiğini belirten Öztürk, çay üreticilerine bu dönemde toplam 78 milyon lira prim desteği verildiğini de aktardı.

Öztürk, son 18 yılda Giresun'a toplam 137,3 milyon lira hayvancılık, 6,6 milyon lira yem bitkileri, kırsal kalkınma için 25 milyon lira ve IPARD kapsamında 28,4 milyon lira hibe desteği sağlandığının altını çizerek, "717 genç girişimciye 21,5 milyon lira hibe desteği, ÇATAK projesi kapsamında 2,7 milyon lira destek, sertifikalı fide-fidan kullanan çiftçilerimize toplam 111 bin lira destek, 135,1 milyon lira poliçe desteği, 91,7 milyon lira hasar tazminatı desteği verildi." ifadesini kullandı.

Öztürk, daha verimli üretimin yapıldığı bir il olma hedefi doğrultusunda desteklerin arttırılarak verilmeye devam edeceğini kaydetti.

AK Parti, Giresun, Yatırım, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Giresun'a tarım ve ormancılık alanında 4,4 milyar lira yatırım desteği sağlandı - Son Dakika Ekonomi


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