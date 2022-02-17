Son dakika haber! Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gökçek, çıkarıldığı Giresun Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini korumayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir, Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun ve Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez ile Giresun Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Sıla Şentürk'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliği, çevre illerin baroları ve tüm Türkiye baroları olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Karademir, "Giresun soruşturma dosyasına müdahil olduğumuzu, yaşanan bu vahim olay nedeniyle failin, sorumluluğu ya da ihmali olanların kanunlarımızın öngördüğü yaptırıma tabi tutulmaları için gereken tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.