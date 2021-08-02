Son dakika haber: Giresun'da çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçenin Doludere Köyünde ormanlık alanda örtü yangını çıkması üzerine olay yerine Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Alucra Orman İşletme Şefliği ile Alucra ve Çamoluk Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda etkili olan yangın ekiplerin kısa süredeki müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.