Giresun'un Güce ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İdris Kandemir yönetimindeki 52 RD 017 plakalı kamyonet, Ağaçbaşı yaylası Tepegediği mevkisinde yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma devrildi.
Kazada araçta bulunanlardan Helin Usta (15) olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, Güce ve Espiye ilçesi ile Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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