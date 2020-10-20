Son dakika haber: Giresun'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Giresun'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20.10.2020 11:17
Edinilen son dakika haberine göre Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Karademir köyü yakınlarında Hüseyin Önder Koç idaresindeki 61 ABA 274 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden Sıddık Ekinci yönetimindeki 34 COG 190 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü Koç ile araçta bulunan ablası Fatma Selin Koç yaralandı.
Yaralılardan Görele Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma Selin Koç burada hayatını kaybetti.
Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Koç'un ise tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.
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