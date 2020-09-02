Son dakika haber... Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3) - Son Dakika

RADYO D AİLESİNDEN SEL BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK

RADYO D ailesi, Giresun'da yaşanan selden olumsuz etkilenen ailelerin çocuklarına 3 bin oyuncak dağıttı. Radyo D programcıları Polat Labar ve Adem Metan da Dereli ilçesinden canlı yayın yaptı.

Radyo D programcıları, yayınlarında yaptığı anonslarla Giresun'da yaşanan selden olumsuz etkilenen ailelerin çocukları için oyuncak topladı. Çağrılara kayıtsız kalmayan pek çok dinleyici, kurum ve kuruluşun gönderdiği 3 bin oyuncak, Radyo D araçlarıyla Dereli ilçesine gönderildi. Radyo D programcıları Polat Labar ve Adem Metan da sel bölgesine giderek, önce çocuklara oyuncak dağıttı, daha sonra ise canlı yayın yaptı.'ÇOCUKLAR GÜLERSE DÜNYA GÜLMEYE BAŞLIYOR'Selin izlerinin silinmeye başladığını ifade eden Polat Labar, "Sel felaketinin ardından devletin tüm varlığıyla sorunları çözmeye çalıştığı aşikar. Biz de Radyo D ekibi olarak, çocukların hayatlarına dokunalım dedik. Dinleyicilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından yardım talep ettik. Çocukların yüzerindeki tebessüme ortak olmak istedik. Çünkü çocuklar gülerse dünya gülmeye başlıyor" dedi.'ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNU GÖRMEK ÇOK KEYİFLİYDİ'

Adem Metan ise, "Radyo D ailesi olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Burada bulunan çocukların psikolojisini düzeltmek için dinleyenlerimize bir çağrıda bulunduk ve bize oyuncak göndermelerini istedik. Bir elçi olduk, bize gönderilen oyuncakları çocuklara ulaştırdık. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek çok keyifliydi" diye konuştu.