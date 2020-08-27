Son dakika haber! Giresun'da selin izleri siliniyor - Son Dakika

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 7 kişinin kaybolduğu, 17 binanın yıkıldığı, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütüp, enkaz ve molozları kaldırıyor. Kayıp olan 2'si asker 7 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da sel ve heyelanlara ilişkin 90 kişilik ekip hasar tespit çalışması yürütüyor. Kentte ilk belirlemelere göre 7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi, 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar aldı. 40'a yakın bina tahliye edildi, onlarca köprü ve menfez de çöktü. Sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta kayba da neden oldu. Bazı üreticilerin bahçeden toplayıp, kurutmak üzere harmana serdiği fındık, selle birlikte gitti. Fındık bahçeleri sel nedeniyle zarar görürken, harmanda kurutulmak üzere bekleyen fındığın bir kısmı ise çamurla kaplandı. Fındıkla ilgili zararın tespiti için de ekipleri çalışma yürütüyor.