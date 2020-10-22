Son dakika haber: Giresun'da terör operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Giresun'da terör operasyonu
22.10.2020 18:03
Son dakika gündem haberine göre Giresun kırsalında güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü halde silah, patlayıcı madde ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Giresun kırsalında güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü halde silah, patlayıcı madde ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Yağlıdere ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde, toprağa gömülü patlayıcı madde, silah ve yaşamsal malzeme tespit etti.
Çıkarılan patlayıcılar kontrollü şekilde imha edilirken, bölgede arama tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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