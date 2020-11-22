Son dakika haber... Giresun'da yangın - Son Dakika

Giresun'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Alınan bilgile göre, Giresun'un Aksu Mahallesi Deniz Sitesi Evleri E Blok 3. katta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde çıkan yangının ardından itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN