Son dakika haber | Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 2'ye vefat eden kişi sayısı ise 6'ye yükseldi
Gelen son dakika haberlerine göre Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 2'ye, vefat eden kişi sayısı ise 6'ya yükseldi.
Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 2'ye, vefat eden kişi sayısı ise 6'ya yükseldi.
Tirebolu- Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 19:17
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 2'ye vefat eden kişi sayısı ise 6'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor Su kanalı kazısında oluşan göçüğün altında kalan iki kardeş, hayatını kaybetti Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı