Son dakika haber: Giresun'da yaşanan selde şehit sayısı 3'e vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi - Son Dakika

Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan selde şehit sayısı 3'e, vefat eden kişi sayısı ise 7'ye yükseldi.

Tirebolu- Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede dün sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 3. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bu sabah bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - GİRESUN