Son dakika haber! Giresun'daki selde kaybolan iki araç derede bulundu

Son dakika haberleri... Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan iki araç derede bulundu.

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan iki araç derede bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşlıca ve Cartoğlu mevkilerinde yapılan önleyici kolluk devriyesi faaliyeti sırasında jandarma ekipleri, Aksu Deresi içerisinde iki araca rastladı. Dereli İlçe Özel İdare Müdürlüğünden gerekli iş makineleri temin edilerek dereden çıkarılan araçların motor ve şasi numaraları incelendi. Araçların 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketi sonucu kaybolan 34 UV 7426 plakalı Nazife İnan ve 55 ACP 139 plakalı Barış Aslan adına kayıtlı araçlar olduğu tespit edildi. Araçlar, Dereli Emniyet Amirliği otoparkına götürüldü.

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