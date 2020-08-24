Son dakika haber! Giresun'daki selde şehit düşen Uzman Çavuş Kıran son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Kıran'ın naaşı, Eceabat'taki evinin önüne getirilerek helallik alındı, dualar edildi.

Daha sonra Eceabat Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Müjdat, annesi Filiz ve ağabeyi Umut Kıran ile akrabaları, Vali İlhami Aktaş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin yakınları törende üzüntü yaşadı.

Kıran'ın cenazesi, cenaze namazının ardından toprağa verildi.