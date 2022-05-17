Son dakika haber! Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

17.05.2022 15:04
Son dakika haber! Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Ö, E.Ö. ve M.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Ö ve M.B serbest bırakıldı, Ş.Ö ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Giresun, Güncel, Son Dakika

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