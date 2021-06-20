Son dakika haber! GİRESUN ÖLEN OĞLU İÇİN 'YANINA GELECEĞİM' DİYEREK AĞIT YAKTI, 'BABALAR GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber! GİRESUN ÖLEN OĞLU İÇİN 'YANINA GELECEĞİM' DİYEREK AĞIT YAKTI, 'BABALAR GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ
20.06.2021 18:56
Son dakika haberler... Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde 'Ben de yakında yanına geleceğim oğlum' diyerek gözyaşı döken ve Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Yılmaz Ceylan (72) için cenaze...
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 18 gün önce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Zafer Ceylan'ın cenazesinde 'Ben de yakında yanına geleceğim oğlum' diyerek gözyaşı döken ve Babalar Günü'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Yılmaz Ceylan (72) için cenaze töreni düzenlendi. Helallik için ilçedeki evine götürülen baba Ceylan'ın cenazesi, Güzelyurt köyünde oğlunun kabri yanında toprağa verildi.
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