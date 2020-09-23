Son dakika haber... Giresunspor, Bursaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika

Son dakika haber... Giresunspor, Bursaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor

Bir son dakika haberine göre TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, hedeflerinin rakiplerini yenerek ligde çıkışa geçmek olduğunu söyledi.

Son dakika haber... Giresunspor, Bursaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, hedeflerinin rakiplerini yenerek ligde çıkışa geçmek olduğunu söyledi.

Karademir, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, yeni bir takım oluşturduklarını belirtti.

Uyum sürecinin henüz atlatılamadığını ifade eden Karademir, kısa süre içerisinde takımın toparlanarak herkesin gurur duyacağı bir Giresunspor haline geleceğini dile getirdi.

Karademir, cumartesi günü deplasmanda Bursaspor'a konuk olacaklarını anımsatarak, rakiplerinin iyi bir ekip olduğunu, bu nedenle de kendilerini zorlu karşılaşmanın beklediğini söyledi.

Bursa deplasmanına 3 puan almak için gideceklerini aktaran Karademir, şöyle konuştu:

"Birlikte oynamaya alışmış bir kadroları var. İyi hazırlanmış ve kondisyon olarak çok diri bir takım. Biz ise çok iyi hazırlanamadık ve kısa süre çalışma imkanı bulduk. Bursaspor maçı zor geçecek ama yine de kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz rakibimizi yenerek ligde çıkışa geçmek."

Karademir, şimdilik transferi noktaladıklarını ancak sürece göre birkaç takviye yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Cumartesi, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Giresunspor, Bursaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika Spor

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