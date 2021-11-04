Üye Girişi
Girişimci öğrencinin geliştirdiği "video laringoskop" yatırımcıların ilgisini çekti - Son Dakika

Girişimci öğrencinin geliştirdiği "video laringoskop" yatırımcıların ilgisini çekti

04.11.2021 11:46

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne görüntülü laringoskop (gırtlak kısmının görülmesini ve hava yolu açılmasını sağlayan tıbbi alet) cihazıyla katılan Turgutlu BİLSEM 6'ncı sınıf öğrencisi Murat Adıgüzel, icadı kadar sunumuyla da dikkati çekiyor.

Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne görüntülü laringoskop (gırtlak kısmının görülmesini ve hava yolu açılmasını sağlayan tıbbi alet) cihazıyla katılan Turgutlu BİLSEM 6'ncı sınıf öğrencisi Murat Adıgüzel, icadı kadar sunumuyla da dikkati çekiyor.

Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği ve Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'nde birbirinden farklı çalışmalar görücüye çıktı.

Fikir ve projeleri yatırımcılarla bir araya getirerek, ticarileşmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan zirvede, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin çalışmaları beğeni kazanıyor.

Zirveye Manisa'dan katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Murat Adıgüzel'in Kovid-19 hastalarına müdahalede hekimlerin enfekte olmalarını engellemek ve güvenli entübasyon için yaptığı görüntülü laringoskop cihazı, yatırımcıların ilgisini çekti.

Turgutlu BİLSEM öğrencisi Adıgüzel'in, öğretmenlerinin desteğiyle 10 liraya mal ettiği prototip video laringoskop, bazı hastanelerde de etkin kullanılıyor.

Doktor sağlığı için kameralı laringoskop geliştirdiler

Adıgüzel, AA muhabirine, salgının başında, dünyada hastalara müdahale eden çok sayıda hekimin hayatını kaybetmesinden etkilendiğini söyledi.

Çalışmasının, klasik laringoskopların bazı dezavantajlarının kamerayla giderilmesini amaçladığını anlatan Adıgüzel, cihazın, Kovid-19 hastalarına müdahalede hekimlerin enfekte olmalarını engellediğini ve güvenli entübasyonu sağladığını bildirdi.

Adıgüzel, "Klasik laringoskoplar, kameralı olmadığı için doktor hastanın ağız mesafesine çok yakın noktada tedavi yapmak durumunda kalıyor. Bu durumda doktorda Kovid-19 enfekte tehlikesi yaşanıyor. Bunun tasarım ve yazılımıyla prototipini geliştirdik. Dört farklı türde bebek, çocuk, genç ve yetişkin üretimini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Hastanelerde kullanılan video laringoskopların ithalata bağlı yüksek maliyetine dikkati çeken Adıgüzel, "Ülke genelinde birçok hastaneye de gönderdik. Hedefimiz seri üretimle hem Türkiye ekonomisine hem de dünyaya kazandırmak. Faydalı model başvurusunda bulunduk. Yatırımcıların ilgisi çok fazla. ilk kez burada sergiye çıktık. İlgiden son derece memnunuz." diye konuştu.

Girişimci öğrencinin geliştirdiği video laringoskop yatırımcıların ilgisini çekti
Girişimci öğrencinin geliştirdiği video laringoskop yatırımcıların ilgisini çekti
Girişimci öğrencinin geliştirdiği video laringoskop yatırımcıların ilgisini çekti
Girişimci öğrencinin geliştirdiği video laringoskop yatırımcıların ilgisini çekti
Girişimci öğrencinin geliştirdiği video laringoskop yatırımcıların ilgisini çekti

Anadolu Ajansı, Turgutlu, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Girişimci öğrencinin geliştirdiği 'video laringoskop' yatırımcıların ilgisini çekti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı 12:00 Sahte savcı, yaşlı çiftin 400 bin TL'sini dolandırdı Burak Elmas 11:55 Burak Elmas "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak 11:50 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz 11:47 Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm 11:45 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 10:46 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:59 Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti
11:55 Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı
11:54 Burak Elmas "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
11:49 Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok
11:44 Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm
11:36 Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi
11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız
11:33 Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı
Nafakaya yazdığı Nafakaya yazdığı "sadaka" notu sebebiyle mahkeme aynı tutarı bir kez daha ödemesine hükmetti         
12:00
Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı Ahmet Davutoğlu: Güç yozlaşmasından rant devşiren bir grup, partiyi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı esir aldı         
11:56
Karantinada olması gereken kişi, borç mesele yüzünden amcasının oğluna keserle saldırdı Karantinada olması gereken kişi, borç mesele yüzünden amcasının oğluna keserle saldırdı         
11:54
Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti Boşanma sürecindeki eşinden 500 TL nafaka istediği için bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti         
11:49
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Yeni keşfedilen deniz canlılarına Yeni keşfedilen deniz canlılarına "Sinop" ve "Türk" isimleri verildi         
11:36
Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark dudak uçuklattı         
11:33
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı Metrobüs duraklarında dilenci operasyonu! Kadınlar ortalığı birbirine kattı, çocuklar ağladı         
10:00
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor Kemal Kılıçdaroğlu talimatı verdi, CHP belediyeler harekete geçti! Dar gelirliler için seferberlik başlatılıyor         
09:46
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi Twitch'te güvenlik krizi devam ediyor! Ünlü yayıncıların tüm bilgileri canlı yayında ifşa edildi         
02:34
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 12:07:26. #1.13#
SON DAKİKA: Girişimci öğrencinin geliştirdiği "video laringoskop" yatırımcıların ilgisini çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement