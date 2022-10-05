Son dakika haber! GİYİM MAĞAZASI ÇALIŞANI ASMA KİLİTLİ İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haber! GİYİM MAĞAZASI ÇALIŞANI ASMA KİLİTLİ İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

05.10.2022 15:31

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da Ufuk Sargullar (52), çalıştığı giyim mağazasında ölü bulundu.

BURSA'da Ufuk Sargullar (52), çalıştığı giyim mağazasında ölü bulundu. Asma kilitli iş yerinde cansız bedeni bulunan Sargullar'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi Orhangazi Alt Geçidi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Ufuk Sargullar'ın mağazayı açmaması üzerine camdan içeri bakan esnaf, Sargullar'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asma kilidi kırıp içeri giren ekipler, Sargullar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazede darp, ateşli silah veya kesici alet izine rastlanmazken, Ufuk Sargullar'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Orhangazi, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GİYİM MAĞAZASI ÇALIŞANI ASMA KİLİTLİ İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! GİYİM MAĞAZASI ÇALIŞANI ASMA KİLİTLİ İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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