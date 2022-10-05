İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asma kilidi kırıp içeri giren ekipler, Sargullar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazede darp, ateşli silah veya kesici alet izine rastlanmazken, Ufuk Sargullar'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu 'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! GİYİM MAĞAZASI ÇALIŞANI ASMA KİLİTLİ İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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