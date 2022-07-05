Son dakika haber... Glock marka silahını tuvalette unutunca çalındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Glock marka silahını tuvalette unutunca çalındı

05.07.2022 09:24
Son dakika haber... Glock marka silahını tuvalette unutunca çalındı

Son dakika haberler... Samsun'da bir kişinin tuvalette unuttuğu Glock marka ruhsatlı tabancası çalındı.

Samsun'da bir kişinin tuvalette unuttuğu Glock marka ruhsatlı tabancası çalındı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki C.B. menemen yemek için gittiği restoranın tuvaletinde taşıma ruhsatlı Glock marka tabancasını unuttu. 15 dakika sonra silahını unuttuğunu fark edince tuvalete geri giden C.B. silahının yerinde olmadığını görünce jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Glock marka silahını tuvalette unutunca çalındı - Son Dakika

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