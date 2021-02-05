Son dakika haber | Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi (2) - Son Dakika
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Son dakika haber | Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi (2)

05.02.2021 18:47
Son dakika haber | Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi (2)

Son dakika habere göre JANDARMA NÖBET TUTMAYA DEVAM EDİYORŞanlıurfa'nın simgeleri arasında gösterilen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilen metal blokun etrafına güvenlik şeridi çekildi.

JANDARMA NÖBET TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'nın simgeleri arasında gösterilen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilen metal blokun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Jandarma ekipleri, metal blok etrafında nöbet tutmayı sürdürüyor.Dron ile havadan da görüntülenen metal bloğun kimler tarafından ne amaçla bırakıldığına yönelik araştırma sürerken, olayı duyanlar da merakla gelişmeleri takip etmeye başladı. Bu arada bloğu görmek için bölgeye gelen meraklı vatandaşlar jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber | Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi (2) - Son Dakika

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