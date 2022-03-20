Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola - Son Dakika
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Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola

20.03.2022 11:47
Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Baraj Gölü'nde konaklayan göç yolundaki flamingolar, 2 gün sonra yeniden sıcak bölgelere uçtu.

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Baraj Gölü'nde konaklayan göç yolundaki flamingolar, 2 gün sonra yeniden sıcak bölgelere uçtu.

İvriz Baraj Gölü, İvriz Çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1981- 1984 yıllarında yapıldı. 83 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölü, zaman zaman yaz aylarında flamingo ve diğer kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da hava sıcaklığının eksi 10 derecelerin altına düşmesine rağmen göç yolundaki flamingolar, baraj gölünde konakladı. Flamingolar, 2 gün sonra tekrar sıcak bölgelere gitmek için kanatlandı.


Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola
Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola
Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola
Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola
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Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Halkapınar, Baraj, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola - Son Dakika


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