Son dakika haber! Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada

18.01.2021 14:50

Son dakika haberler: - Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı metruk binadaki göçüğün hemen ardından yaşanan panik anları cep telefonu ile görüntülendi.

- Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı metruk binadaki göçüğün hemen ardından yaşanan panik anları cep telefonu ile görüntülendi.

Savcılı Mahallesine bağlı Şimşek Caddesi üzerinde bulunan iki katlı metruk binada meydana gelden göçükte, moloz yığınlarının altından Muhammet Cesim, Ahmet Cesim ve Ömer Halebi kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, göçük altından çıkartılan 60 yaşındaki anneleri Fatma Rahman ise hayatını kaybetmişti.

Göçüğün hemen sonrasında vatandaşların göçük altında kalanlara yardım etmek için girdikleri binada yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların uyarısı ile içeridekilerin şahısların dışarı çıkarılmaları da görüntülerde yer alıyor.

Son dakika haber! Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada
Son dakika haber! Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada
Son dakika haber! Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada
Son dakika haber! Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Göçük sonrasında yaşanan panik kamerada - Son Dakika


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