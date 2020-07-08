Son dakika haber | Gökyüzünü kaplayan dumanlar paniğe neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber | Gökyüzünü kaplayan dumanlar paniğe neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi arka tarafındaki çöplük alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi arka tarafındaki çöplük alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı


Yangın, Zindan Deresi mevkindeki çöplük alanda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin bulunduğu alandan gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının üniversite hastanesinin yakınında bulunan Zindan Deresi Mevkii'nde bulunan çöplük alanda çıktığını belirleyerek, hemen söndürme çalışmalarına başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen kara dumanlar Aydın'ın çeşitli bölgelerinden görüldü.


Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Gökyüzünü kaplayan dumanlar paniğe neden oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:19 Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:49 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:25 Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanı facianın sebeplerini anlattı 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 09:32 Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı 08:48 Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
17:00
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 02:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Gökyüzünü kaplayan dumanlar paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]